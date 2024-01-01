Koca stad ne hale geldi! 3 büyüklerden sonra en çok taraftarı olan takım...

Stadyumun bulunduğu 42 bin metrekare arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin açtığı dava 9 yıldır devam ederken stadyum harabeye döndü.

Kulüp yöneticilerinden Yılmaz Çam, stadın son durumuna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Zeytinburnuspor çok büyük bir camiadır. İstanbul'da kuruldukları semtlere bakarsak Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın Florya'da, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 büyüklerden sonra en çok tarafları olan bir takımdır.



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16 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip olan stadyum ise 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale gelirken, uyuşturucu bağımlılarının da meskeni oldu.