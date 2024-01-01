Koca stad ne hale geldi! 3 büyüklerden sonra en çok taraftarı olan takım...
Zeytinburnuspor'a yıllarca ev sahipliği yapan 16 bin kişilik Zeytinburnu Stadyumu, 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale geldi.
Stadyumun bulunduğu 42 bin metrekare arazi, 2014 yılında Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi.
Zeytinburnu Belediyesi'nin açtığı dava 9 yıldır devam ederken stadyum harabeye döndü.
Kulüp yöneticilerinden Yılmaz Çam, stadın son durumuna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
Zeytinburnuspor çok büyük bir camiadır. İstanbul'da kuruldukları semtlere bakarsak Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın Florya'da, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 büyüklerden sonra en çok tarafları olan bir takımdır.
16 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip olan stadyum ise 9 yıldır devam eden davalar nedeniyle atıl hale gelirken, uyuşturucu bağımlılarının da meskeni oldu.