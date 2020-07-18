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Aktüel

Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü."

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:15:16 -
Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü."
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