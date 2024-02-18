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Gündem Koca kaya yol ortasına düştü! Ölümden döndüler...
Gündem

Koca kaya yol ortasına düştü! Ölümden döndüler...

Yeniakit Publisher
2024-02-18 22:55:00 - 2024-02-18 22:58:42

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki kamyonetin içindekiler ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kaza, Çobanpınar köyü yolunda meydana geldi.

Yüksekova’dan Çobanpınar köyü istikametine giden Ahmet Malak yönetimindeki kamyonetin önüne seyir halindeyken dev bir kaya parçası düştü.

Arada kısa mesafe olmasıyla ölümden kıl payı kurtulan Ahmet Malak, yanındaki yolcuyla beraber aracını hızlı bir şekilde geri çekerek güvenli bir yere park etti. Malak, dev kayanın yoldan kaldırılmasıyla yeniden yoluna devam etti.

Ölümden döndüklerini belirten Ahmet Malak, kazaya ilişkin şunları söyledi:
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"Akşama doğruydu seyir halindeydik. Bizde köye doğru gittiğimiz sırada yola bir dev kaya parçası indi. Bizde ona yaklaşmadan durduk ve aracımı geri çekerek park ettim. Allah’tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı. Bu yolu kullanan herkes dikkat etsin”

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