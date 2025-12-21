  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Koca İran’a kaçarken Ağrı’da sınırda yakalandı, karısının cesedi lahana tarlasında bulundu
Gündem

Koca İran’a kaçarken Ağrı’da sınırda yakalandı, karısının cesedi lahana tarlasında bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Koca İran’a kaçarken Ağrı’da sınırda yakalandı, karısının cesedi lahana tarlasında bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran’a kaçarken sınırda yakalandı.

Dün akşam 43 yaşındaki Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, kadının eşi Adem Yanar (46) tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışan şüpheli, sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu. Kadının cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23