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Koç Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas mühendislik, tıp başarı sıralaması

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
Koç Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas mühendislik, tıp başarı sıralaması

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar.

Tıp taban puanları

Hemşirelik taban puanları

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları

Endüstri Mühendisliği taban puanları

Makine Mühendisliği taban puanları

Kimya Biyoloji Mühendisliği taban puanları

Ekonomi Kısmi taban puanları

Uluslararası İlişkiler taban puanları

Hukuk taban puanları

Fiziktaban puanları

Kimya taban puanları

Matematik taban puanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları

Psikoloji taban puanları

Sosyoloji taban puanları

İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat taban puanları

Felsefe taban puanları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi taban puanları

Tarih taban puanları

Medya ve Görsel Sanatlar taban puanları


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
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  9. Tıp taban puanları
  10. Hemşirelik taban puanları
  11. Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
  12. Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları
  13. Endüstri Mühendisliği taban puanları
  14. Makine Mühendisliği taban puanları
  15. Kimya Biyoloji Mühendisliği taban puanları
  16. Ekonomi Kısmi taban puanları
  17. Uluslararası İlişkiler taban puanları
  18. Hukuk taban puanları
  19. Fiziktaban puanları
  20. Kimya taban puanları
  21. Matematik taban puanları
  22. Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları
  23. Psikoloji taban puanları
  24. Sosyoloji taban puanları
  25. İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat taban puanları
  26. Felsefe taban puanları
  27. Arkeoloji ve Sanat Tarihi taban puanları
  28. Tarih taban puanları
  29. Medya ve Görsel Sanatlar taban puanları

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