Koç Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas mühendislik, tıp başarı sıralaması
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar.22 Haziran 2019 Cumartesi 13:25
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar.
Tıp taban puanları
Hemşirelik taban puanları
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları
Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları
Endüstri Mühendisliği taban puanları
Makine Mühendisliği taban puanları
Kimya Biyoloji Mühendisliği taban puanları
Ekonomi Kısmi taban puanları
Uluslararası İlişkiler taban puanları
Hukuk taban puanları
Fiziktaban puanları
Kimya taban puanları
Matematik taban puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları
Psikoloji taban puanları
Sosyoloji taban puanları
İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat taban puanları
Felsefe taban puanları
Arkeoloji ve Sanat Tarihi taban puanları
Tarih taban puanları
Medya ve Görsel Sanatlar taban puanları
YORUM YAZ