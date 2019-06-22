Koç Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas mühendislik, tıp başarı sıralaması Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Üniversite kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerde hem YKS sınav sonuçlarının heyecanı hem de tercih ve üniversite taban puanları başarı sıralaması heyecanı sardı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi'nin mühendislik, tıp, iktisad ve işleme taban puanları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralamasına ilişkin detaylar. Tıp taban puanları Hemşirelik taban puanları Bilgisayar Mühendisliği taban puanları Bilgisayar Mühendisliği taban puanları Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları Endüstri Mühendisliği taban puanları Makine Mühendisliği taban puanları Kimya Biyoloji Mühendisliği taban puanları Ekonomi Kısmi taban puanları Uluslararası İlişkiler taban puanları Hukuk taban puanları Fiziktaban puanları Kimya taban puanları Matematik taban puanları Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları Psikoloji taban puanları Sosyoloji taban puanları İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat taban puanları Felsefe taban puanları Arkeoloji ve Sanat Tarihi taban puanları Tarih taban puanları Medya ve Görsel Sanatlar taban puanları



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