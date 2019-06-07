Koç Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Koç Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alınacak. Koç Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 3 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 25 Haziran. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Koç Üniversitesi 7 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor. Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademik [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversiteler arası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. Doçent kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. Profesör kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.