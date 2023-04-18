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Ekonomi Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-18 14:53:00 -
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi’nin ilanla duyurulan fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
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