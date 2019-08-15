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Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hemşirelik bölümünde görevlendirilmek üzere Hemşirelik Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine sahip olma, cerrahi Hastalıklar hemşireliği alanında eğitim ve uygulama deneyimine sahip olma. Kritik bakım alanında yetkinliğini, seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilme. İngilizce ders verme ve yayın yapma yeterliliğine sahip olma özelliklerinde profesör alımı yapıyor. İşte Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına göre Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi ve başvuru şartları.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hemşirelik bölümünde görevlendirilmek üzere Hemşirelik Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine sahip olma, cerrahi Hastalıklar hemşireliği alanında eğitim ve uygulama deneyimine sahip olma. Kritik bakım alanında yetkinliğini, seçkin uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilme. İngilizce ders verme ve yayın yapma yeterliliğine sahip olma özelliklerinde profesör alımı yapıyor. İşte Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına göre Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi ve başvuru şartları.

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Profesör kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:00
  1. İstanbul
  2. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  3. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurular nasıl yapılacak?
  4. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartarı
  5. Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım başvu tarihi

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