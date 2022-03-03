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Ekonomi Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Fen Fakültesine tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:50:00 -
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik   faaliyetlerini   içeren   özgeçmişini   (Türkçe   ve   İngilizce),   doçentlik   belgesini   PDF formatında   ilanda   belirtilen   son   başvuru   tarihine   kadar   [email protected]   e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı   ülkelerden   alınan   lisans   ve   lisansüstü   diploma   ve   derecelerin   denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  unvanlarının  Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı  yabancı ülkelerdeki  yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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