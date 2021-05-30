KOÇ sözde çevreci özde betoncu

Yavuz Selim İstanbul

Koç’lar, toplumun çevre hassasiyetini TEMA Vakfı’yla kaşıyor. TEMA Vakfı 2013 yılında “Nefes alma hakkımız için Gezi Parkı’ndayız” başlıklı kampanyayla Gezi’ye katıldı ve katılım çağrısı yaptı. Ülkemizde yürütülen HES, JES, maden gibi birçok projeye “çevre duyarlılığı” bahanesiyle karşı çıkan TEMA Vakfı son olarak İkizdere’deki provokasyonda baş gösterdi. Rize İyidere Liman Projesi’ne malzeme taşımak için oluşturulan İkizdere ilçesindeki taş ocağına karşı TEMA Vakfı; “taş ocağı 75 yıl faaliyette kalacak”, “100 futbol sahası büyüklüğünde olacak” yalanlarıyla yöre halkına korku saldı. TEMA’nın tüm iddiaları yalan çıktı. TEMA Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç yer alıyor. Vakfın para kaynağı olan “Etkinlik Destekçileri” arasında hem Koç Holding hem Yapı Kredi Bankası bulunuyor.

Kangal’ın zehircileri

Koç Holding, Sivas’ın Kangal ilçesinde karşımıza maden işletmecisi olarak çıkıyor. Koç’a ait Demir Export firmasının, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Pınargözü ve Naldöken mevkilerinde siyanürle altın aradığı iddia ediliyor. Koç/Demir Export’a direnen Bakırtepe Çevre Platformu’nun aktivisti Hüsnü Koçyıldız, altın madeni aramalarının siyanürle yapıldığını, çalışmalar nedeniyle köy sularına arsenik karıştığını, susmaları için kendilerine villa teklif edildiğini söylüyor. Yerel mahkeme tarafından 3 kez faaliyetleri durdurulan Demir Export, bir yolunu bularak aynı bölgelerde tekrar maden çalışmasına devam ettiği için tepki topluyor. TEMA ve bileşeni olan çevre örgütleri ise çıt çıkarmıyor.

Doğayı böyle ‘ark’lıyorlar

Koç’lar, Koç Üniversitesi ile de çevre canavarı olarak arzı endam ediyor. Koç Üniversitesi, Sarıyer Zekeriyaköy’deki Mavramoloz Devlet Ormanı’nda 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edildi. Koç Üniversitesi’ndeki orman katliamı nedeniyle 1997 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, imar yolsuzluğu suçundan Yüce Divan’a sevk edildi. Büyük tartışmalar ve katakullilerle orman arazisine dikilen Koç Üniversitesi, 2017-2018 yılları arasında da ormana betondan hançer saplamaya devam etti. 2 yılda 4.4 hektarlık alanda ağaçların yok edilip yerine lojman ve fakülte binaları dikme işlemleri yürüten Koç Üniversitesi’nin bu faaliyetleri Ark İnşaat’a yaptırdığı belirlendi. Ark İnşaat, “Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları” inşaatını 2 bin 925 metrekarelik alanda yükseltti. Lojman binaları inşaatı 03.09.2017’de başladı, 15.01.2018’de tamamlandı. Ark İnşaat ayrıca “Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası” inşaatını üstlendi. Bin 795 metrekarelik ormanlık alan üzerine kurulan inşaat çalışması 31.12.2017’de bitirildi. Ark İnşaat’ın başkanlığını Ali Koç yürütüyor. Sözde çevrecilerin diline doladığı AVM binalarını da Ark İnşaat dikiyor.

Beton işleri KOÇ’lardan sorulur

Ark İnşaat’ın Türkiye’de yürüttüğü beton işlemlerinden bazıları şöyle listeleniyor:

l Koç Üniversitesi Mühendislik Ek Binası

l Koç Üniversitesi Yeni Fakülte Binası

l Koç Üniversitesi Yabancı Diller Okulu

l İzmir Balçova Asmaçatı AVM

l Fethiye AVM

l Ankara Migros AVM

l Ortaköy Migros AVM

l Yenibosna Koçtaş AVM

l Çiğli Koçtaş AVM

l İzmit-Eskişehir-Denizli-Balçova-Beylikdüzü Koçtaş inşaatları

l Elmadağ Divan Oteli

l İzmir Tüpraş İskelesi

l Çerkezköy Arçelik İnşaatı

l Tüpraş Aliağa Rafinerisi Hampetrol Tankları Hafriyatı

l Divan Genel Müdürlük ve Üretim Tesisleri inşaatı

l Vehbi Koç Vakfı Koç Lisesi havuz inşaatı

l Yapı Kredi ACCR Binası

l Ford Otosan Ek Genel Müdürlük Binası

l Setur Antalya idare binası

l Yalova Setur Marinaları

l Amerikan Hastanesi

l Tariş Tat Rakı Fabrikası

l Taksiyarhis Kilisesi renovasyonu...

