  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs gazilerinden anlamlı mesaj Bugün olsa vatan için yine gideriz CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor: Kılıçdaroğlu’ndan “Adam çok dişli çıktı” dedirten operasyon Kuveyt’e balistik füze yağdı! Büyük yangın çıktı: Başkent yerle bir Türkiye'nin başarısı dünya için “kurtuluş kapısı” oldu! “Trump pes etti, Ankara’nın açtığı yoldan akın ediyorlar” ABD’nin 9. saldırı dalgası tamamlandı İran Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor Yapay zeka değil gerçek! O ilimizde görülen etçil çekirgeler şoke etti Ta Nea Türkiye’nin asıl gücünü açıkladı: Başka hiçbir şeye benzemiyor
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Akaryakıt fiyatlarındaki artışları dengelemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminde sona gelindi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, devletin ÖTV üzerinden sağladığı fiyat desteği kademeli olarak azaltılarak 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kaldırılacak.

#1
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla akaryakıt fiyatlarındaki artışları dengelemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin kaldırılacağı takvim netleşti. Karar uyarınca, ÖTV üzerinden sağlanan fiyat desteği kademeli olarak azaltılacak ve sistem 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılacak.

#2
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların yurt içi akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan "eşel mobil sistemi" için çıkış planı yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, bütçe yükünü azaltmak ve mali disiplini güçlendirmek amacıyla ÖTV destek oranlarında kademeli bir indirime gidilecek.

#3
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

EŞEL MOBİL SİSTEMİ YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK Yeni mevzuat uyarınca, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'sinin ÖTV’den karşılanması uygulaması, 31 Temmuz’a kadar mevcut haliyle devam edecek. Takvimin ikinci aşaması olan 1 Ağustos-30 Eylül döneminde bu destek oranı yüzde 25'e düşürülecek. 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ise eşel mobil sistemi tamamen yürürlükten kalkacak.

#4
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

JEOPOLİTİK RİSKLER AKARYAKIT FİYATLARINI YÜKSELTTİ Düzenlemede ayrıca uluslararası piyasalarda rafineri çıkış fiyatlarının düşmesi halinde, indirim tutarı kadar ÖTV artışı yapılarak fiyat düşüşünün öncelikle vergi gelirlerine yansıtılması hükme bağlandı. Dünya gazetesinin haberine göre, söz konusu kararın yayımlandığı dönemde, Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik arz endişeleri ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Küresel maliyet artışlarına bağlı olarak yurt içinde bu hafta benzinin litre fiyatında 2,69 lira, motorinin litre fiyatında ise 3,12 lira artış gerçekleşti. Cari maliyet artışının yaklaşık yarısı, halen yürürlükte olan eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV’den feragat edilerek tüketiciye yansıtılmadı.

#5
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

GÜNLÜK ÖTV DESTEĞİ MALİYETİ 240 MİLYON TL Sektör paydaşlarının ve ekonomi yönetiminin yaptığı hesaplamalara göre, sistemin bütçe ve tüketici üzerindeki mali etkileri dikkat çekiyor.

#6
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Mevcut ÖTV indirimi sayesinde 50 litrelik bir depo baz alındığında, motorin kullanan araç sahipleri yaklaşık 156 lira, benzin kullananlar ise yaklaşık 135 liralık ek maliyet artışından korunmuş oldu.

#7
Foto - Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

Türkiye genelindeki günlük toplam benzin ve motorin tüketim verileri dikkate alındığında, eşel mobil sistemi üzerinden sağlanan ÖTV desteğinin kamu maliyesine günlük yükü yaklaşık 240 milyon lira seviyesinde seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına İspanyol hakem Ricardo de Burgos atandı...
Feci kazada çok sayıda yaralı var
Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
Görünmez tehlike can almaya devam ediyor! Kene kabusu kırsaldan vuruyor hastaneler alarm veriyor!
Sağlık

Görünmez tehlike can almaya devam ediyor! Kene kabusu kırsaldan vuruyor hastaneler alarm veriyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, havaların ısınmasıyla ..
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama

İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "A..
Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var
Dünya

Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23