Akaryakıtta ÖTV desteği 1 Ekim'de bitiyor! Kademeli olarak düşürülecek

JEOPOLİTİK RİSKLER AKARYAKIT FİYATLARINI YÜKSELTTİ Düzenlemede ayrıca uluslararası piyasalarda rafineri çıkış fiyatlarının düşmesi halinde, indirim tutarı kadar ÖTV artışı yapılarak fiyat düşüşünün öncelikle vergi gelirlerine yansıtılması hükme bağlandı. Dünya gazetesinin haberine göre, söz konusu kararın yayımlandığı dönemde, Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik arz endişeleri ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Küresel maliyet artışlarına bağlı olarak yurt içinde bu hafta benzinin litre fiyatında 2,69 lira, motorinin litre fiyatında ise 3,12 lira artış gerçekleşti. Cari maliyet artışının yaklaşık yarısı, halen yürürlükte olan eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV’den feragat edilerek tüketiciye yansıtılmadı.