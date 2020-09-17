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Gündem Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazında bir araya gelen isimler kamuoyu nazarında dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:01:00 -
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

 Haber Merkezi  İstanbul 

Koç ailesinin yanı sıra CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fener Rum Patriği Bartholomeos cenazede buluşan isimler arasındaydı. İBB’nin Koç Holding’e verdiği ihalelerin gündem olduğu bir dönemde İBB Başkanı İmamoğlu’nun cenaze namazında boy göstermesi ise manidar bulundu. Öte yandan; cenazeye Aydın Doğan ve kızları Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Vuslat Doğan Sabancı da katıldı. Corona virüs nedeniyle cenaze namazı için geniş tedbirlerin alındığı görüldü. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç’ın naaşı cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

kani

eeee resimde sayin cumharbaskanimz var bu sicakta paltomu giyiyorlar eski resimleri yeni diye yayinliyorsunuz
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Faruk Alçı

Kimsede maske göremiyorum. Gayet sık birşekilde saf tutulmuş. Zengin cenazesinde bulaşmıyordu virüs.
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