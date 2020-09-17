Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Haber Merkezi İstanbul

Koç ailesinin yanı sıra CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fener Rum Patriği Bartholomeos cenazede buluşan isimler arasındaydı. İBB’nin Koç Holding’e verdiği ihalelerin gündem olduğu bir dönemde İBB Başkanı İmamoğlu’nun cenaze namazında boy göstermesi ise manidar bulundu. Öte yandan; cenazeye Aydın Doğan ve kızları Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Vuslat Doğan Sabancı da katıldı. Corona virüs nedeniyle cenaze namazı için geniş tedbirlerin alındığı görüldü. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç’ın naaşı cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.