Koç ailesini yıkan haber
İş insanı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti.
Uzun süredir ALS tedavisi gören iş insanı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 79 yaşında vefat etti. Kıraç, 2010 yılına kadar Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda üst düzey görevlerde bulunmuştu.
Koç Holding'den açıklama
Kıraç'ın hayatını kaybetmesi sonrası Koç Holding'den açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, holdingin kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı mesajı yayımlandı.
Sabancı Holding'den açıklama
Kıraç'ın vefatı sonrası Sabancı Holding'den de açıklama geldi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç'un kızı ve iş insanı Suna Kıraç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.