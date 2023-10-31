KOBİ'lerin ömrü bilimsel ihracatla uzuyor

İhracat piyasasındaki diğer ülkelerin pazarı ile başa çıkmak için finansal planlamanın doğru hazırlanmasının önemine dikkat çeken finans uzmanları; işletmelerin ihracat konusunda daha planlı hareket etmelerini ve bu alanı önceliklendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye'deki ihracat firmaları, küresel pazarda pek çok zorluğa göğüs germek zorunda kalıyorlar. Bu zorlukların en başında ise; ‘Küresel Ekonomik Dalgalar’ geliyor.

Sınırlar aşılmalı

Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, yabancı pazarda kendini göstermek isteyen işletmeler için sarsıcı bir etki oluşturabiliyor. Olumsuz etkisini azaltmak isteyen işletmeler ise ihracata yönelerek, coğrafi sınırları aşıp daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak istiyor. Günümüzde ürün ve hizmetlerin uluslararası müşterilere ulaştırmaya imkân sunan ihracat; küresel pazarlara erişim sağlama ve KOBİ'lerin büyümesini destekleme konusunda önemli avantajlar sunmaya devam ediyor.

Dövizdeki riskler

Döviz Riski Yönetimi, Ödeme Koşulları, Vergi Gümrük İşlemleri gibi ihracat yönetmeliği unsurlarında detaylı pazar araştırmalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç: 'Türkiye’de herkes ihracat yapmak istiyor ancak körlemesine bir mantıkla, rakiplerinin izlediği yolu ve pazarı takip ederek, deneme yanılma yolu ile ihracat yapmak ya da ihracatlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Biz buna geleneksel ihracat diyoruz. Oysaki günümüzdeki bilgi erişilebilir ve global hale geldi. Bu nedenle ihracata konu ürünün özelinde gerçekleştirilen pazar araştırması raporları ile söz konusu ürünü en çok ithal eden ülkelere, bu ülkelerdeki ithalat taleplerinin sayısal verilerine, ortalama birim başı piyasadaki dolar fiyatlamasına, hedef ülkelerde alım yapan ithalatçıların firma listesine, bu firmaların iletişim bilgilerine, yetkili kişilerine erişmek mümkün." dedi.

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