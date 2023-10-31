  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Kobi KOBİ'lerin ömrü bilimsel ihracatla uzuyor
Kobi

KOBİ'lerin ömrü bilimsel ihracatla uzuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:47:00 - 2023-10-31 12:48:18
KOBİ'lerin ömrü bilimsel ihracatla uzuyor

Türkiye'deki ihracat firmaları, küresel pazarda pek çok zorluğa göğüs germek zorunda kalıyorlar. Bu zorlukların en başında ise; ‘Küresel Ekonomik Dalgalar’ geliyor.

İhracat piyasasındaki diğer ülkelerin pazarı ile başa çıkmak için finansal planlamanın doğru hazırlanmasının önemine dikkat çeken finans uzmanları; işletmelerin ihracat konusunda daha planlı hareket etmelerini ve bu alanı önceliklendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye'deki ihracat firmaları, küresel pazarda pek çok zorluğa göğüs germek zorunda kalıyorlar. Bu zorlukların en başında ise; ‘Küresel Ekonomik Dalgalar’ geliyor.

Sınırlar aşılmalı

Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, yabancı pazarda kendini göstermek isteyen işletmeler için sarsıcı bir etki oluşturabiliyor. Olumsuz etkisini azaltmak isteyen işletmeler ise ihracata yönelerek, coğrafi sınırları aşıp daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak istiyor. Günümüzde ürün ve hizmetlerin uluslararası müşterilere ulaştırmaya imkân sunan ihracat; küresel pazarlara erişim sağlama ve KOBİ'lerin  büyümesini destekleme konusunda önemli avantajlar sunmaya devam ediyor.

Dövizdeki riskler

Döviz Riski Yönetimi, Ödeme Koşulları, Vergi Gümrük İşlemleri gibi ihracat yönetmeliği unsurlarında detaylı pazar araştırmalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç: 'Türkiye’de herkes ihracat yapmak istiyor ancak körlemesine bir mantıkla, rakiplerinin izlediği yolu ve pazarı takip ederek, deneme yanılma yolu ile ihracat yapmak ya da ihracatlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Biz buna geleneksel ihracat diyoruz. Oysaki günümüzdeki bilgi erişilebilir ve global hale geldi. Bu nedenle ihracata konu ürünün özelinde gerçekleştirilen pazar araştırması raporları ile söz konusu ürünü en çok ithal eden ülkelere, bu ülkelerdeki ithalat taleplerinin sayısal verilerine, ortalama birim başı piyasadaki dolar fiyatlamasına, hedef ülkelerde alım yapan ithalatçıların firma listesine, bu firmaların iletişim bilgilerine, yetkili kişilerine erişmek mümkün." dedi.

Yokluklar içinde başlamıştı! O sektörde ihracat 250 milyar dolara ulaştı
Yokluklar içinde başlamıştı! O sektörde ihracat 250 milyar dolara ulaştı

Ekonomi

Yokluklar içinde başlamıştı! O sektörde ihracat 250 milyar dolara ulaştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar
Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Ekonomi

Türk makarna üreticileri ihracat hedefini yükseltti: Dikkat çeken çıldırtacak hamle, 1 milyar dolar

Su ürünleri ihracatında büyük kazanç
Su ürünleri ihracatında büyük kazanç

Kobi

Su ürünleri ihracatında büyük kazanç

{relation id:1799786 slug:'yokluklar-icinde-baslamisti-o-sektorde-ihracat-250-milyar-dolara-ulasti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23