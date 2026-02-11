  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var" Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..! Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu 32 milyar dolarlık dev satın almaya AB onayı! Google, Wiz’i resmen bünyesine katıyor Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler... Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı Epstein rezaletinde karartma girişimi: Sapkınların suç ortağı af pazarlığına soyundu! P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma İP’li hadsiz Mehmet Emin Korkmaz ihraç edildi! Lütfü Türkkan’a sahip çıkanlar bu kez doğruyu yaptı
Kobi KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!
Kobi

KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
KOBİ’lere uluslararası proje fırsatı!

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ortak araştırma projelerinin destekleneceği uluslararası çağrıya başvuru süreci başladı.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve inovasyon projelerini desteklemeyi amaçlayan Collective Research Networking (CORNET) programının 41’inci çağrısı başvuruya açıldı.

 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihtiyaçlarına yönelik ortak araştırma projelerinin destekleneceği uluslararası çağrıya yönelik başvuru süreci başladı.

 

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgilere göre, Collective Research Networking (CORNET) 41. çağrısıyla, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademik ortaklarca gerçekleştirilmesi, çıktıların da birden fazla KOBİ'nin faydasına olması bekleniyor.

 

Çağrı için 25 Mart'a kadar başvuru alınacak. Bu kapsamda, en az iki çağrı katılımcısı ülkenin yer aldığı uluslararası işbirliği projeleri desteklenebilecek.

CORNET 41. çağrısına Almanya, Belçika, Brezilya, Çekya, İsviçre ve Türkiye katılım sağlayacak.

Uluslararası başvurularda her ülkeden üç paydaşın projede yer alması gerekecek. Buna göre, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşları tarafından yürütülmesi şartı aranacak.

 

KOBİ'ler de dahil olacak

Proje konularının, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını belirlemek ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamakla görevli KOBİ şemsiye kuruluşları tarafından tanımlanması gerekiyor. Ayrıca başvurularda en az üç KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun yer alması zorunlu tutuluyor. Kullanıcı grubunun, proje çalışmalarını yönlendirmesi ve projenin verimliliğine katkı sunması bekleniyor.

 

Çağrı kapsamında uluslararası ve ulusal başvuru da yapılması gerekiyor. Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, ulusal başvurularını Proje Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek.

 

Süresi en fazla 24 ay olacak

CORNET 41. çağrısı kapsamında proje süresi ve mali destek üst limitleri de belirlendi. Çağrısı çerçevesinde desteklenecek projelerin süresi en fazla 24 ay olacak.

 

Kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç olmak üzere bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı tutarı, proje başına 180 bin avroyu aşamayacak. Katkı tutarı, yürütücü kuruluş başına da yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin avroyu geçemeycek.

 

Uluslararası değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerde, Türkiye'den yer alan ortakların proje giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor
KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Kobi

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?
TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

Kobi

TÜBİTAK ve KOSGEB başvurularında KOBİ'ler neden zorlanıyor?

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!
KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

Kobi

KOBİ’ler kazandı, fon büyüdü!

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi
KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere yeni destek paketi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi
Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

Kobi

Küresel piyasalar toparlanıyor: Artan risk iştahı KOBİ’lere umut verdi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23