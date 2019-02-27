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KOBİ’lere rehber aranıyor

Yapılan düzenleme ile ‘KOBİ rehberi’ ve ‘KOBİ teknik danışmam’ adı altında yeni iki meslek alam belirlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:14
KOBİ’lere rehber aranıyor

Yapılan düzenleme ile ‘KOBİ rehberi’ ve ‘KOBİ teknik danışmam’ adı altında yeni iki meslek alam belirlendi. İlk adımda 2 bin 400 teknik danışman ile 200 rehber alınacak. Rehber ve danışmanlar, KOBGEB destekleri kapsamında proje hazırlayacaklar, teknik destek verecekler, yol gösterecekler.

KOBİ rehberi olmak isteyen adaylar; KOBİ danışmam ulusal meslek standardı kapsamında mesleki yeterlilik belgesine sahip olacak. Bu belgeyi Mesleki Yeterlilik Kurumu verecek. KOBİ rehberliği eğitimini tamamlayacak ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olacak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içinde en az üç yıl üst düzey yönetici olarak görev yapmış olacak. Bu şartları taşıyan kişiler KOSGEB tarafından KOBİ rehberi olarak yetkilendirilecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:14
  1. KOBİ rehberi
  2. KOBİ teknik danışmam
  3. KOBGEB destekleri
  4. KOBİ

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