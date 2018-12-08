0553 313 94 23

KOBİ’lere milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceklerini söyledi. Bakan Varank, “Yine bu teknolojileri imalat sürecine adapte etmek isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda katkı sağlayacağız” diye konuştu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:16
KOBİ’lere milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansmana yönelik olduğuna işaret ederek, “İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız” dedi.

Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, üretimde yüksek katma değerli yapısal dönüşümü “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk dijital dönüşüm merkezi Ankara’da açılıyor

Teknolojide dışa bağımlılık seviyesini minimuma indirmek istediklerini vurgulayan Varank, “Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, hem işletmeleri destekleyecek hem de gerekli teknolojileri sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz” dedi.   

TÜBİTAK’ın bu konuyla alakalı bir ön çalışma gerçekleştirdiğini ve Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası’nı yayımladığını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

Kritik teknolojilerin üretilmesine yönelik Ar-Ge projeleri tanımlandı ve bazı alanlarda çağrıya çıkıldı. Bir diğer önemli politikamız da Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin kurulması. Bu merkezlerde sanayicilerimiz, yalın üretimi ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında öğrenebilecekler ve danışmanlık hizmeti alabilecekler. İlk merkezimizi önümüzdeki hafta Ankara’da açıyoruz. Bursa’daki merkezi de yakın bir tarihte sanayicilerimizle buluşturacağız.

Dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansman konusunda olduğunun farkındayız. İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız. KOSGEB, imalat sanayinde dijitalleşmeye katkı sağlayacak yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’leri desteklemek için proje teklif çağrısını hazırladı. Bu program 2019’dan itibaren hayata geçecek. Büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensörler ve eklemeli imalat gibi alanlarda yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceğiz. Yine bu teknolojileri imalat sürecine adapte etmek isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda katkı sağlayacağız. Böylece hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanıp verimlilik artışı hedefleyen KOBİ’leri teşvik edeceğiz.” 

12 bin m2 alanda buluştular

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de selamlama konuşmalarında, etkinliğin önemine işaret ederek, katılımcılara verimli bir fuar diledi. 

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının 12 bin metrekarelik bir alanda buluşturulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, etkinliğin düzenlemesine katkı veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.

“Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli ve milli teknolojiye vurgu yaparak şunları söyledi: “Askerimizin kullanacağı piyade tüfeğini bile üretemeyen Türkiye’den, milli helikopterini, milli gemisini, İHA’sını, SİHA’sını üreten, insanlı ve insansız milli savaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 15’lerden, yüzde 65’lere kadar çıkardık. Bugüne kadar çeşitli sektörlerden toplam yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:16
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Türkiye Verimlilik Vakfı
  5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
  6. Milli Teknoloji
  7. Güçlü Sanayi
  8. Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri
  9. KOSGEB
  10. Ar-Ge projeleri
  11. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  12. Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany
  13. Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü
  14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  15. yerli ve milli teknoloji
  16. İHA
  17. SİHA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti de sunacak
    1. Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi..
    2. Hollywood oyuncusu, Hatice Cengiz'e ne..
    3. İtalya'da gece kulübünde izdiham
    4. Paris'te gösteriler öncesi 32 kişi..
    5. FETÖ'nün şeytani planı deşifre oldu!..
    6. Meteoroloji'den son dakika açıklaması..
    7. ‘Torba’ dolusu müjde
    8. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    9. Yaylada mahsur kalan Yörüklerin yolu..
    10. Seyyar satıcıdan aldı, 500 bin lira..
    11. AK Parti Giresun ilçe belediye başkan..
    12. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a konuk..
    13. VDMK ihracına yoğun talep
    14. İnternette güvenli alışveriş dönemi
    15. Trump'ın eski avukatına 63 aya kadar..
    16. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde..
    17. Kurum: Büyük bir sanat ve mimari..
    18. Fransa'da gösterisi öncesi gözaltılar..
    19. KOBİ’lere milyonluk destek
    20. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer