KOBİ’lere milyonluk destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansmana yönelik olduğuna işaret ederek, “İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız” dedi.

Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, üretimde yüksek katma değerli yapısal dönüşümü “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk dijital dönüşüm merkezi Ankara’da açılıyor

Teknolojide dışa bağımlılık seviyesini minimuma indirmek istediklerini vurgulayan Varank, “Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, hem işletmeleri destekleyecek hem de gerekli teknolojileri sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz” dedi.

TÜBİTAK’ın bu konuyla alakalı bir ön çalışma gerçekleştirdiğini ve Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası’nı yayımladığını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

“Kritik teknolojilerin üretilmesine yönelik Ar-Ge projeleri tanımlandı ve bazı alanlarda çağrıya çıkıldı. Bir diğer önemli politikamız da Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin kurulması. Bu merkezlerde sanayicilerimiz, yalın üretimi ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında öğrenebilecekler ve danışmanlık hizmeti alabilecekler. İlk merkezimizi önümüzdeki hafta Ankara’da açıyoruz. Bursa’daki merkezi de yakın bir tarihte sanayicilerimizle buluşturacağız.

Dijital teknoloji tedarikçilerinin en büyük beklentisinin finansman konusunda olduğunun farkındayız. İşletmelerin uzun vadeli finansmana erişimleri konusunda da yeni adımlar atacağız. KOSGEB, imalat sanayinde dijitalleşmeye katkı sağlayacak yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’leri desteklemek için proje teklif çağrısını hazırladı. Bu program 2019’dan itibaren hayata geçecek. Büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensörler ve eklemeli imalat gibi alanlarda yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceğiz. Yine bu teknolojileri imalat sürecine adapte etmek isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda katkı sağlayacağız. Böylece hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanıp verimlilik artışı hedefleyen KOBİ’leri teşvik edeceğiz.”

12 bin m2 alanda buluştular

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de selamlama konuşmalarında, etkinliğin önemine işaret ederek, katılımcılara verimli bir fuar diledi.

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının 12 bin metrekarelik bir alanda buluşturulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, etkinliğin düzenlemesine katkı veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.

“Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli ve milli teknolojiye vurgu yaparak şunları söyledi: “Askerimizin kullanacağı piyade tüfeğini bile üretemeyen Türkiye’den, milli helikopterini, milli gemisini, İHA’sını, SİHA’sını üreten, insanlı ve insansız milli savaş uçağını geliştirmek için gecesini gündüzüne katan bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 15’lerden, yüzde 65’lere kadar çıkardık. Bugüne kadar çeşitli sektörlerden toplam yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır.”