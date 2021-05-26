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Siyaset KOBİ’lere finansman desteği 1 Haziran’da uygulamaya alınıyor!
Siyaset

KOBİ’lere finansman desteği 1 Haziran’da uygulamaya alınıyor!

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteğinin Maliye Bakanlığı’nca 1 Haziran itibari ile uygulamaya alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:27:00 - 2021-05-26 15:28:10
KOBİ’lere finansman desteği 1 Haziran’da uygulamaya alınıyor!

yeniakit.com.tr

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteğinin Maliye Bakanlığı’nca 1 Haziran itibari ile uygulamaya alınacağını söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi Hazine ve Maliye Bakanlığımızca 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınıyor. 2021 Nefes Kredisi 2020 cirosu 1 milyon TL ye kadar KOBİ’lere azami 50.000 TL 2020 cirosu 10 milyon TL ye kadar azami 200.000 TL kredi yıllık %17,5 faiz ile 6 ay ödemesiz 12 taksitle KGF destekli olarak verilecek” denildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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