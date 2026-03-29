KOBİ’ler için yerinde inceleme! Antalya hallerinde çözüm toplantısı

Antalya’nın yaş sebze ve meyve ticaretinde önemli merkezlerinden biri olan Kumluca’da, sektörün sahadaki sorunları bu kez yerinde yapılan incelemelerle ele alındı. İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve TÜRKHAL (Türkiye Haller Federasyonu Başkanı) Yüksel Tavşan Kumluca’da incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir belediyesi Kumluca Toptancı Haline gelen heyet önce Kumluca Yaş sebze ve meyve Komisyoncuları Derneğini, ardından Toptancı Halindeki ürününü pazarlamaya çalışan üretici ve komisyoncuları ziyaret etti. Toptancı halindeki incelemelerden sonra Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonuna geçen heyet burada sektörün paydaşları ile sorunlarını tartışarak çözüm yolları aradı.

“KOBİ’lerin ilişkilerini düzenliyoruz”

Toplantıda konuşma yapan İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, "Hepinizin şirketleri var. Şirketinizin kuruluşu, ana sözleşme değişiklikleri, ticaret kanuna göre işlemlerini inceleyen ve takibini yapan genel müdürüm. Son zamanlarda e ticaretin düzenlenmesi, büyük ticaret sitelerinin düzenlenmesi, rekabet ve büyük sitelerde mal satışı veya hizmet satışı yapan KOBİ’lerin ilişkilerini düzenliyoruz.

Uzun süre dayanan hububat gibi tarımsal ürünlerin standardize edilmesini inceliyoruz. Perakende ticaret kanunun işleyişini inceliyoruz. Bunun içinde sizlerle bir arada olmamızı sağlayan hal kanunu dediğimiz 5957 sayılı kanun var. Bu kadar geniş bir perspektifte görev yapmaya çalışıyoruz. Yurt içindeki ticaret ve ticareti ilgilendiren her başlıkta görev yetki ve sorumluluklarımız var. Bunu yapıyorken de iletişim ve sahada olmak önemli. Meslek kuruluşları ve sektör temsilcileriyle bir arada olmak önemlidir. Bu toplantıların önemi, toplantıya gelmeden önce sahada sıkıntıları görerek toplantıya gelmek ve hep birlikte sorunlar üzerinde tartışmak ve çözüm yollarını konuşmamız önemlidir. Bunu bugün de yarın da konuşuyor olacağız" dedi.

Sebze ve meyve ticaretinin çok yönlü bir ticaret olduğuna işaret eden Başar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye tarımsal üretimin çok yaygın olduğu bir ülkedir. Antalya bölgesi en belirgin üretimi yapsa da Türkiye’nin batısında da iç bölgede de kuzeyinde de her yerinde tarımsal üretim var. Sebze meyve üretimi var. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli hem iç hem ihracat hem de sanayi için kullanıyoruz. Bu süreci hem genel merkez hem de yerel yönetimlerle birlikte yürütüyoruz. Devlet olarak en zor sektör olan sebze ve meyve piyasasındaki sıkıntıları 14 yıl önce görmüşüz. 2 yıldır da bazı adımları atmakta zorlanıyoruz. Çünkü sahada zorluklar var. Türkiye her geçen gün gelişen ve değişen bir ülkedir. Şartlar değiştikçe sorunlarda değişerek artıyor. Biz devlet olarak sorunların çözümüyle baş etmeye çalışıyoruz. En büyük sorunlarımızdan birisi kayıt dışı ticaret. Şartlar değiştikçe kayıt dışı da artıyor. 2018 yılından beri yeni hal kanunu konuşuyoruz. Aracınızın lastiğini veya ayakkabınız 1 yılda bir değiştirebiliyorsunuz kimse bir şey fark etmiyor ama yaş sebze ve meye günlük alınıp satılan bir şey olduğu için dikkat çekiyor. İnsanlarımız değişen fiyatlardan rahatsız oluyor. Eskiden sebze meyve mevsimseldi. Artık günümüzde mevsimsellik kalktı. 12 ay yaş ve taze sebze ve meyve tüketebiliyor. İnsanlarımız taze sebze ve meyveye talep gösterdiği sürece değişken iklim şartları ve saha şartları gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Her şeye rağmen vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için üretici, tüketici ve tedarikçilerin hakları korumak için çok yönlü çalışıyoruz."

Sektörün üreticilerin gördüğü gibi çok küçük bir sistem olmadığını da dile getiren Başar; "Sebze ve meyve sektörü sadece üretim ayağından oluşmuyor. Bunun paketlemesi var. Pazarlaması var. Tüketiciye ulaştırılması var. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı var. Biz üretim pazarlama ve tüketicinin tüm sorunlarını çözerek sorunsuz hale getirmek mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başar’a Kumluca, Finike, Antalya, Alanya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Şube Müdürü Osman Yılmaz da eşlik etti.