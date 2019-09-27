KOBİ’ler dijital dünyanın hızına e-şirket’le yetişiyor

Turkcell, yenilikçi iş uygulaması “E-Şirket” platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkânı sunuyor. Bu platform; Muhasebe, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve E-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor. İşletme maliyetlerini düşüren Turkcell E-Şirket, şirketlerin çalışma hızını artırarak daha dinamik yapıya kavuşmalarını sağlıyor. Tüm işletmeler bu hizmeti 1 ay süresince ücretsiz deneyebiliyor. E-Şirket’le hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi gibi işlemleri yapmak ve mizan, bilanço ve gelir tablosu raporlarına erişilebiliyor.

Turkcell, şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna yeni grup şirketi Dijital İş Servisleri şirketi ile uçtan uca bilgi teknolojileri hizmetine ortak oluyor. Şirket ve kurumlar tüm bilişim ihtiyaçlarını Turkcell’e emanet edebiliyor. Altyapı kurulumundan güvenliğe, veri merkezinden bulut hizmetlerine kadar anahtar çözümler sunuluyor. Şirketler, yüksek yatırım maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan dijital dönüşüm sağlayabiliyorlar. Dijital İş Servisleri ile KOBİ’ler rekabette güçlenirken iş verimliliğini artırıyor, müşteri ihtiyaçlarını doğru karşılayarak iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

6 alanda çözüm önerisi

KOBİ’lere işlerini uçtan uca yönetebilmeleri için sağlanan çözümler şöyle:

l Ekip Mobil, saha ekibini ve ekipmanlarını dijital harita üzerinden anlık takip ederek, ekip ve görev yönetiminde maksimum verimlilik sağlıyor.

l Yaani Mail İş için, müşterileriyle iletişim ihtiyaçlarını güvenli, daha az maliyetli karşılayan yerli e-Posta olarak hizmet veriyor. l E-Şirket, finansal süreçlerin yönetimi ve mevzuatlara uyumlu olabilmeyi sağlıyor. l Turkcell Akademi ile çalışanlarının eğitimleri planlanabiliyor. l Akıllı Wi-Fi ile müşterileriyle yakın temas kurup onlara kaliteli hizmet verebilmelerini sağlıyor. l Turkcell Enerji Servisleri ile ofislerde enerji tasarrufu yapılabiliyor.