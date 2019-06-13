KOBİ ve işletmelere 25 milyarlık destek

KOBİ ve işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen ay açıkladığı “İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi”nin ardından, KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için yeni bir destek paketi daha hayata geçirilecek.

KGF teminatlı kredi

“Ekonomi Değer Kredi Paketi” adıyla devreye alınacak ve 12 bankanın katılım sağladığı paketle reel sektöre toplam 25 milyar lira tutarında finansman imkanı sağlanacak. Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

Enflasyona endeksli değişken vadeli

Paket kapsamında bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken vadeli olacak, TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme imkânı bulacak.

Paket kapsamında Türk lirası nakit kredilerde vade farkı ve vade koşulları ise “6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4”, “6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5” olarak belirlendi.

5-50 milyon lira arasında kredi kullandırılacak

Firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

İstihdama ve üretime destek dopingi

Bakan Albayrak, “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı.

Duyurulan Ekonomi Değer Kredi Paketi’yle de özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek sağlanması bekleniyor.