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KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği:- "Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek"

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

TBB'den "Ekonomi Değer Kredisi"ne ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre ekonomik gelişmelerin giderek daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla enflasyona endeksli, makul fiyatlı, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile yeni bir finansman imkanı sunulmaya başlanacak.

Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri finansman açısından desteklemek suretiyle, ülke ekonomisine değer katmayı amaçlayan "Ekonomi Değer Kredisi" hayata geçirilecek.

Ekonomi Değer Kredisi faiz oranı enflasyona endeksli olarak belirlenmiş 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE + 4 ve 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE + 4,5 olarak uygulanacak.

Faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir kez güncellenecek.

Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

Ekonomi Değer Kredisi’nin toplam hacmi 25 milyar TL olacak. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL'lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar TL'lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülüyor.

Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 oranında peşin olarak tahsil edilecek. Yararlanıcı belgeli harcamalar dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek.

Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek.

Yeni destek paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank,Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, Türk Eximbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Şekerbank katılım sağlayacak.

Ekonomi Değer Kredisi şartları şöyle:

İŞLETMELERCİRO (TL)AZAMİ KREDİTUTARI (TL)
KOBİ/KOBİ DIŞI0--25Milyon5 milyon
25-125 milyon20 milyon
125 milyon üzeri50 milyon
VADEAnaparaÖdemesiz Dönem Azami 6 Ay,
FAİZ/KOMİSYONORANI Toplam Vade Azami 36 Ay
TÜFE+4
AnaparaÖdemesiz Dönem Azami 6 Ay,
ToplamVade Azami 48 Ay
TÜFE+4,5
ÖDEME SIKLIĞIAnaparaÖdemesiz Dönem Sonrasında Aylık ÖdemeEşit Taksitli
TEMİNAT/KEFALETORANIHAZİNEDESTEKLİ KGF KEFALETİ KefaletOranı: (% 80)

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:39
  1. Ekonomi Değer Kredisi
  2. KOBİ
  3. TBB

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