İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisine ilişkin, “Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi.

KOBİ alacak sigortasının hemen ardından yine KOBİ’lere 13 bankanın inisiyatifiyle gerçekleştirilecek KOBİ Değer Kredisi’nin tanıtımı için bir araya gelindiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

“Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu 'dengelenme' adımı olarak ifade ettik. Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.”

Albayrak, hedefleri, eylül, ekim, kasımdaki gelişmelere dayalı süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenlere, farklı negatif algıyla bakanlara rağmen sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Dengelenme sürecinin başarısını ortaya koyan uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, “Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı başarıyla tamamladık. İhraca yatırımcılardan gelen 5 milyar doların üzerinde talep bu küresel piyasalarda Türkiye ekonomisinde ortaya koyduğumuz güçlü ve istikrarlı söyleme sağlam cevaplar, refleksler aldığımızı gösteriyor. Bu ihraçla 2019 yılında uluslararası piyasalardan sağlamayı planladığımız 8 milyar dolar tutarındaki dış finansmanın 2 milyar dolarlık kısmını tamamlamış olduk.” diye konuştu.

- “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte herkese kendini hissettirecek”

Albayrak, 10 yıl vadeli bu ihraca, ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gelmesinin, ekonominin güçlü temellerine ve uygulamaya koydukları politikalara yatırımcıların duyduğu güveni bir kez daha ortaya çıkardığını aktararak, güvenli adımlar atıp, bu güveni ortaya koydukça bu sürecin güçlü ve güvenilir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Bu başarılı performans ile sağladıkları pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıttıklarını ifade eden Albayrak, “Dengelenme süreci bu müjdelerle birlikte KOBİ’lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek. Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün literatürdeki farklı tanımlarla algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler. Onlar üzülsünler, yeterki toplum, ülke ve milletimiz sevinsin. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla hatta daha fazla işimize sarılarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha yeni başladık dedik, inşallah daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor.” şeklinde konuştu.

- “20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Bakan Albayrak, KOBİ Değer Kredisi’nin detayları hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ’lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ne dedik? KOBİ’lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır.”

“Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin” diyen Albayrak, “İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

(Sürecek)