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Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn El Arab'ın (Kobani) güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası bugün saat 15:00'ten itibaren boşaltıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 23:53
Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

Güvenlik kaynakları tarafından Ayn El Arab'ın(Kobani) güneyindeki ABD ait gözetleme merkezinin ABD'li askerler tarafından boşaltıldığı ifade edildi.

ABD askerlerini güneye çekmişti

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. Ancak ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı.

Öte yandan Ayn el Arab (Kobani) kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, dün üsse geri dönmüştü. ABD askerlerinin bir günlük aradan sonra tekrardan bölgeyi boşalttığı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:53
  1. Mardin
  2. Suriye
  3. YPG
  4. PKK
  5. ABD

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