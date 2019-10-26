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Kobani'den çekilmesi gereken teröristler tünel ve hendek kazmaya devam ediyor

Mutabakat sonrası Kobani'den çekilmesi gereken YPG/PKK'lı teröristler, bölgede tünel ve hendek kazmaya devam ediyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:27
Kobani'den çekilmesi gereken teröristler tünel ve hendek kazmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin sağlanan mutabakata rağmen sınır hattındaki Aynularab'da (Kobani) tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, terör örgütü YPG/PKK'nın 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinde AA'ya bilgi veren güvenilir kaynaklara göre, teröristler ilçenin güney kesimlerinde hendek ve tüneller açıyor.

Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor.

Türkiye sınırından 18 km uzaklıkta

Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor.

AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da görüntülemişti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:27
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  8. tünel
  9. Kana (Kınaya)
  10. Düveyrat
  11. Dirbasa
  12. Şuyuh
  13. M4 kara yolu

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci3 sa önce
    DerdetmeeeMezarını da mı ben kazıverecektim şerefsizlerinGömerizBitince haber etsinler
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Ya onlar suriye rejim askeri veya sınır muhafızıdırlar.Anlaşmada varya.
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 5 sa önce
    Türke ağlaşmak değil tepelemek yaraşır. Bırakın Mezarlarını kazsınlar.
  • kayserilikayserili6 sa önce
    bunlari neden bombalamiyoruz? sanki oyle seyrediyoruz.........
  • YozgatlıYozgatlı6 sa önce
    Hendek değil, şimdiden Mezar kazıyorlar kendilerine.
  • Ömer Ömer 6 sa önce
    Bunlar güçten anlar. Çekilmezler temizlenmesi gerekir Türkiye’nin orda olması avantaj vur kaç taktiği yapıyorlar Allah ordumuza devletimize güç kuvvet verdin Amin
  • HalilHalil6 sa önce
    Siyonist ve uşakları pkk pyd vasıtasıyla bizimle yıllardır fiilen savaşıyorlar. içimizdeki işbirlikçileri de aynı kapsamda. bu milletle hdp ile ittifak yaparak veya dolaylı olarak bunları destekleyerek bu savaşa düşman lehine destek oluyorlar. Bu savaş kolay bitmez. Uyanik ve azimli, acımasız olmamız gerekiyor .
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu7 sa önce
    Bizimde isteğimiz çekilmesinler ki gebersinler. Bu anlaşmanın bize pek faydası yok. En iyisi gebersinler.

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