Kobani'den çekilmesi gereken teröristler tünel ve hendek kazmaya devam ediyor Mutabakat sonrası Kobani'den çekilmesi gereken YPG/PKK'lı teröristler, bölgede tünel ve hendek kazmaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin sağlanan mutabakata rağmen sınır hattındaki Aynularab'da (Kobani) tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, terör örgütü YPG/PKK'nın 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinde AA'ya bilgi veren güvenilir kaynaklara göre, teröristler ilçenin güney kesimlerinde hendek ve tüneller açıyor. Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor. Türkiye sınırından 18 km uzaklıkta Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor. AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da görüntülemişti. Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

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