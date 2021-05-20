Kobani katliamının talimatı PYD’den

Eski HDP Eş Genel Başkanları terörist Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya çıkardı. 6-8 Ekim'de 2014’te İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 35 il ve 96 ilçede başlatılan terör eylemlerinde, 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, yüzlerce kamu binası tahrip edildi, binlerce ev ve iş yeri yağmalandı. Failler yakalanarak yargılanırken olayların azmettiricisi olarak 25 Eylül 2020'de Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde yakalandı.

28'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Kobani kentini işgal etmesi bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerini talimatının yer aldığı belirlendi. Söz konusu e-postanın, "6 Ekim 2014 saat 22.05"te, "[email protected]" adresinden davanın tutuklu sanığı eski HDP MYK Üyesi Nazmi Gür'e, ondan da dönemin HDP MYK üyelerinin yer aldığı "[email protected]" adresine gönderildiği tespit edildiği belirtildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından, HDP'ye gönderilen e-postanın, aynı zamandı terör örgütü PKK/PYD ile HDP irtibatına dair delil olduğu vurgulandı.

Harekete geçin emri

Hazırlanan raporda şu tespit yapıldı: "E-postanın terör örgütünün, HDP MYK'sı ile doğrudan irtibatlı olduğu, örgütün emri ile hareket edildiğine ilişkin somut delil niteliği taşıdığı, terör örgütünden gelen emir sonrası toplanan HDP MYK'sının yaptığı 'Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı' açıklaması ile de terör örgütünün emrine uyulduğu anlaşılmıştır."

Kobani olayları nedeniyle bir an önce harekete geçilmesi gerektiği talimatının yer aldığı İngilizce kaleme alınan e-posta, dava dosyasında yer aldığı şekliyle şöyle: "Acil Çağrı: Kobani'de binlerce sivil katliam tehdidi altında!! Kobane Kantonu Başkanı Enver Müslim, uluslararası güçleri iki gün önce tehdit konusunda uyardı. ... PYD Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi (Avrupa) Bilgi ve İlişkiler Merkezi.”