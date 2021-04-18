Koalisyon güçlerinin üssüne saldırı
Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı yapıldığı ve saldırıda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.
Irak resmi haber ajansına göre, Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama ise gelmedi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.