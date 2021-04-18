  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koalisyon güçlerinin üssüne saldırı
Dünya

Koalisyon güçlerinin üssüne saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 20:54:00 - 2021-04-18 21:13:10
Koalisyon güçlerinin üssüne saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Hava Üssü'ne 2 roketle saldırı yapıldığı ve saldırıda 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi.

Irak resmi haber ajansına göre, Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama ise gelmedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi ne zaman?
Gündem

Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi ne zaman?

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında vefat etti. Pek çok kişi Özek'in cenazesinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. ..
Azmin zaferi Prof. Dr. Ali Özek! Elmalı'dan Almatı'ya
Aktüel

Azmin zaferi Prof. Dr. Ali Özek! Elmalı'dan Almatı'ya

İlahiyat camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ali Özek Hoca 89 yaşında, vefat etti. Doç Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Ali Özek hoca ile ..
Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki
Gündem

Şevval Şahin'in evlilikle ilgili skandal çıkışına Sevda Türküsev'den sert tepki

Kokuşmuş mahalle diye tabir edilen magazin dünyasından her geçen gün ahlaksız çıkışlar gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği Şevval Şahin o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay