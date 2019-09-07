KO-MEK, Gebze’de branşlarını tanıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KO-MEK, Gebze kent merkezinde kurulan stantta vatandaşlara branşlarını tanıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim dönemine sayılı günler kala, vatandaşlara branşlarını tanıtıyor. Saha çalışması adı altında yapılan tanıtımlar Gebze ilçesinden başladı. Vatandaşlar, stanttaki kiosk bilgisayar aracılığıyla da, KO-MEK branşlarına başvuru yapma imkanı buldu. Tanıtım çalışmaları sırasında, KO-MEK’in yeni eğitim dönemine 16 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. Yeni dönemde, 42 kurs merkezinde ve yine birbirinden farklı branşlarla devam edileceği kaydedilerek, isteyen herkesin bu kurslardan ücretsiz yararlanabileceğinin altı çizildi.

Tanıtım standında, KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri tarafından ney ve bendir dinletisi gerçekleştirildi. Taş boyama usta öğreticileri ise taş boyadı ve bu branşla ilgilenen vatandaşlara bilgi aktardı. Standa aileleriyle gelen çocuklar için ise çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aileler, branşlarla ile ilgili bilgi alırken, KO-MEK usta öğreticileri çocuklarla yakından ilgilenerek onların yüzlerini boyadı ve mini oyunlar oynadı.