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Kültür - Sanat Knidos Ören Yeri yeni haliyle ziyaretçilere açıldı! Bakan Ersoy açıklama yaptı!
Kültür - Sanat

Knidos Ören Yeri yeni haliyle ziyaretçilere açıldı! Bakan Ersoy açıklama yaptı!

Yeniakit Publisher
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Knidos Ören Yeri yeni haliyle ziyaretçilere açıldı! Bakan Ersoy açıklama yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Ersoy, “Knidos’ta tarihî dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. ‘Geleceğe Miras’ vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri’nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihî mirasın korunması ile alanın kullanım düzeni arasında dengeli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Ersoy, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamalar çerçevesinde, ören yerinde özellikle yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite yetersizliğinin giderildiğini, denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatın önlenerek iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve ziyaret akışını düzenlemek amacıyla yeni gezi güzergâhlarının oluşturulduğunu bildirdi.
Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Knidos’ta tarihî dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık.
Muğla Datça’daki Knidos Ören Yeri’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik.
Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk.

‘Geleceğe Miras’ vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.
Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”
Proje Kurul Onayıyla Tamamlandı! Çalışmalar Akademik Ekiple Sürdürülüyor
Knidos Ören Yeri’ndeki söz konusu çalışmalar, ilgili kurul onaylı proje doğrultusunda yürütülmekte olup, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Selçuk Üniversitesiyle birlikte yürüttüğü çalışmalar 2012 yılından beri Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

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