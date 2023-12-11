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Dünya Klozetin içinden Komodo ejderi çıktı!
Dünya

Klozetin içinden Komodo ejderi çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 17:18:00 -
Klozetin içinden Komodo ejderi çıktı!

Bir İngiliz turistin Tayland seyahatinde kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla çekilen videoda, klozetin içinden küçük bir Komodo ejderinin çıktığı anlar yer aldı.

Bir İngiliz turistin Tayland seyahatinde kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla çekilen videoda, klozetin içinden küçük bir Komodo ejderinin çıktığı anlar yer aldı.

Tayland'a giden İngiliz bir turistin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

KLOZETİN İÇİNDEN KOMODO EJDERİ ÇIKTI

Tuvalete gireceği sırada büyük bir şok yaşayan turistin, oturmayı planladığı klozetin içinden küçük bir Komodo ejderinin çıktığı görüldü.

ETRAFA BAKINDIKTAN SONRA İÇERİ KAÇTI

Tesisat borularının içine bir şekilde girdiği tahmin edilen Komodo ejderinin telefonuyla çekilen videoda yavaş yavaş su yüzeyine çıktığı ve etrafa bakındıktan sonra içeriye kaçtığı görüldü.

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