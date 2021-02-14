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Spor Klopp'tan Ozan Kabak yorumu
Spor

Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 3-1 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, Ozan Kabak'ın çok iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 03:29:00 -
Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, öne geçtiği maçta Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu.

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden son şampiyonda menajer Jürgen Klopp, karşılaşmayı ve Ozan Kabak'ın performansını yorumladı;

"Ozan Kabak'ın çok iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Onun alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. 2. golde bir hata oldu. Alisson kalesini terk etmeyi sever. Bu tarz hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır. Bağırmamız gereken bir pozisyon ve kimsenin bağırdığını duymadım. Yediğimiz son 2 golü sevmedim. Bunu kabul edemem. Daha farklı reaksiyon vermeliydik. İlk golü Leicester attı, goller hediye ettik. Bu durumu hiç sevmedim. Bu ne kadar zorlu bir durumda olduğumuzu gösteriyor."

Leicester Menajeri Brendan Rodgers ise maç sonrası; "Çok iyi bir galibiyetti, oyuncularım bunu hak etti. Yenik duruma düştüğümüzde sakin kaldık ve o dönemde oyuncular harikaydı. Gerçek bir takım performansı. Takımın zihniyetindeki gelişmeyi görebilirsiniz. Tepkimiz harikaydı." şeklinde konuştu.

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