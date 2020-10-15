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Aktüel Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinden "diyabet ilacı" açıklaması:
Aktüel

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinden "diyabet ilacı" açıklaması:

"FDA tarafından geri çekildiği belirtilen ilaçlar, 500-750 miligram metformin içermekte olup, ülkemizde üretilen yavaş salınımlı metformin tabletleri için böyle bir durum söz konusu değildir"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:50:01 -
Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneğinden "diyabet ilacı" açıklaması:

ANKARA (AA) - Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, ABD Gıda ve İlaç Dairesince (FDA) yaygın kullanılan bir diyabet ilacının, kansere neden olan bileşeni yüksek düzeyde içerdiği gerekçesiyle geri çekildiğinin duyurulmasına ilişkin, "Ülkemizde üretilen yavaş salınımlı metformin tabletleri için böyle bir durum söz konusu olmayıp, diyabetli hastalarımızın tedavilerine güvenle devam etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, FDA'nın açıklamasının kamuoyuna yansımasının ardından diyabetli hastaların endişe duyduklarının gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, FDA'nın, yavaş salınımlı metformin tabletlerinde "muhtemel bir kanserojen" olarak tanımlanan nitrosodimetilamin (NDMA) düzeyinin günlük alım limitinden yüksek olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Nitrozaminlerin, kurutulmuş ve ızgara etler, süt ürünleri ve sebzeler dahil çeşitli yiyeceklerde ve suda yaygın bulunan kimyasallar olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bundan dolayı herkes bir miktar nitrozaminlere maruz kalır. Düşük seviyelerde alındığında zarar vermemektedir. Ancak yüksek seviyelerde alındığında çeşitli hayvan türlerinde genler üzerinde toksik etkiye neden olduğu ve insanlar için de kanserojen olabileceği kabul edilmektedir." bilgisi verildi.

Metforminin tip 2 diyabet tedavisinde oldukça önemli bir ilaç olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Diyabet tedavisinde uzun yıllardır güvenle kullanılmakta olup, diyabetli hastaların birçoğunun tedavisinde bulunmaktadır. Bu ilaçların takip eden doktordan habersiz kesilmesi durumunda kan şekerinde istenmeyen artışlarla karşılaşılabilir. FDA tarafından söz konusu edilen ilaçlar, 500-750 miligram metformin içermekte olup, Hintli bir ilaç şirketi tarafından üretilmektedir. Ülkemizde üretilen yavaş salınımlı metformin tabletleri için böyle bir durum söz konusu olmayıp, diyabetli hastalarımızın tedavilerine güvenle devam etmeleri gerekmektedir."


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