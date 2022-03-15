Klinik destek elemanı nedir? Klinik destek elamanı ne iş yapar? Klinik destek elamanı görevleri...

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR e şube üzerinden başvuruların yapıldığı personel alımları içinde en dikkat çeken ise klinik destek elemanı iş ilanı. Peki klinik destek elemanı nedir, ne işe yarar? Klinik destek elemanı görevleri neler?

Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir.

Klinik destek elemanı görevleri neler?

Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde; Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek

Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak

Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.

Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.

Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek

Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.

Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.

Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.

Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.

Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.