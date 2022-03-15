Klinik destek elemanı maaşı! Klinik destek eleman maaşları ne kadar?

Klinik destek elaman ücretleri sorgulaması İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımının yapmasıyla birlikte merak edilir oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi. İşkur üzerinden alınan 10 in personel alımı için 1844 klinik destek elemanı alımı yapılacak. Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Klinik destek eleman maaşı ne kadar 2022?

Klinik destek elemanlarının maaşları; çalıştıkları kurumlara ve mesleki deneyimlerine göre 4 bin 253 TL ile 8 bin TL arasında değişir.