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Dünya Klinik deneylere başladılar! 4’üncü koronavirüs aşısı yolda
Dünya

Klinik deneylere başladılar! 4’üncü koronavirüs aşısı yolda

Rusya'da koronavirüs karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine başlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 22:04:00 -
Klinik deneylere başladılar! 4’üncü koronavirüs aşısı yolda

Rusya Federal Biyomedikal Ajansından (FMBA) yapılan açıklamaya göre, geliştirilen Kovid-19 aşısının 1. ve 2. faz klinik deneylerinin yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alındı.

Bugün başlanan deneylere 18 ile 60 yaş arasındaki 200 kişi katıldı.

Rusya'da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" ve Çumakov Merkezince geliştirilen "KoviVak" aşıları tescillenmişti.

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