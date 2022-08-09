Klimanın yol açtığı ‘lejyoner hastalığı’na karşı uzman isim uyardı! Lejyoner hastalığı nedir, nasıl önlenir?

Lejyoner hastalığı nedir?

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila isimli bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır. Klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşır. Bakteri genellikle oteller, hastaneler veya ofisler gibi toplumsal alanlarda bulunur.

Lejyoner hastalığı tedavisi

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Adem Dirican, klima hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Adem Dirican, “Sıcak havalarda mekânın ısı ve nemini düşürerek konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabilir. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen “lejyoner hastalığı”, zatürre gibi ciddi solunum yolu sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

Öksürük krizlerine ve nefes darlığına yol açabilir

Lejyoner hastalığı belirtileri

Klimaların temizliğinin yapılması gerektiğinden bahseden Uzm. Adem Dirican, şu bilgileri paylaştı:

“Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa, ‘lejyonella’ adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteriler, klimaların hava kanallarından damlacık yoluyla ortama yayılarak veya mikroplu suların yutulması ile insana bulaşır. Yavaş çoğalan ve zayıf yapılı bir mikrop olduğundan insandan insana bulaşmaz ve salgın yapmaz. Ancak ortak maruziyetten dolayı birden fazla kişide aynı anda hastalık ortaya çıkabilir. Hastalık, vücut direnci düşük veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde alt solunum yollarında enfeksiyona yol açar. Öksürük krizleri, göğüs ve sırt ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri başlar. Bunun iyileşmesi haftalar sürebilir. Hatta bazen ağırlaşarak yoğun bakımlık yapabilir.”

Gribal enfeksiyon belirtileri görülebilir

Klima hastalığının genellikle ani başlayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi gribal enfeksiyon şeklinde başladığını ifade eden Uzm. Dr. Adem Dirican, “Bunları ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomların takip eder. Bazen vücudun birçok sistemini etkileyip bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtilere yol açar“ şeklinde konuştu.

Tanıya yönelik testler istenmezse gözden kaçabilir

Hastanın şikâyetlerinin, muayene ve radyolojik bulgularının çoğunlukla hastalık tanısında yeterli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Adem Dirican, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Covid-19 pandemisi döneminde klima hastalığı akla getirilmezse ve tanıya yönelik testler istenmezse gözden kaçabilir. Bu durumda hastalık daha da ağırlaşabilir. Yapısı zayıf mikroplar kolay kolay hastalık oluşturmaz. Ancak hastalık yaptıklarında tedavisi zordur. Çünkü çoğalmaları yavaş olduğundan antibiyotiklerin etkisi daha azdır. Uygun antibiyotiklere erken zamanda başlanması önemlidir. Çünkü hastalık uzadıkça akciğerlere inme ihtimali artar.”

Lejyoner hastalığı nasıl önlenir?

Lejyoner hastalığına yol açan bakterinin tesisata yerleşmesinin önlenmesi amacıyla otellerin, su sistemlerinde düzenli aralıklarla bakım yapmaları gerekmektedir. Su sistemlerinin resirkülasyon suyundaki bakteri seviyesinin test edilmesi, düzenli bakım programının bir parçası olmalıdır ve en az ayda bir yapılmalıdır.

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