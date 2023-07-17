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Yerel Klima montajı yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Klima montajı yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:12:00 -
Klima montajı yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde bir iş yerinde klima montajı yaparken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi İletişim Teknolojileri Çarşısı içerisinde bulunan 1360. Sokak’ta meydana geldi. Bir telefoncu dükkanında klima montajı yapan Maksut Beyazıt (37), elektrik akımına kapıldı. İşçinin akıma kapıldığını fark eden çevredeki esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ağır yaralanan Beyazıt, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Maksut Beyazıt kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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