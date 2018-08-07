Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?

Klima filtresi temizlenmeden önce klima kapatılmalı ve sigortadan elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Klima filtresine ulaşmak için klimanın ön kapağı, kapağı tutan tırnaklar kaldırılarak açılmalıdır. Bu işlemin yapılmasında zorluk yaşanıyorsa, klimanın kullanım kılavuzundan yardım alınmalıdır.

Kapak açıldıktan sonra en önde bulunan filtreler dikkatli bir şekilde yerinden çıkartılmalıdır.

Yerinden çıkartılan filtreler elektrikli süpürge kullanılarak iyice temizlenmelidir. Eğer filtreler çok kirliyse filtreler çeşme altında, tozlu olan bölümleri aşağı yönde olacak şekilde bol su ile yıkanmalıdır.

Filtre yıkama esnasında kullanılan suyun 40 derecenin altında olmasına dikkat edilmeli, ayrıca temizlik sırasında tiner ve petrol gibi ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yıkanarak iyice temizlenen filtreler birbirine hafifçe çarpılarak, varsa kalan parçaların da filtreden ayrılması sağlanmalıdır.

Temizliği biten filtreler temiz bir bezle silinerek kurulanmalı ve kuruması için temiz bir ortama bırakılmalıdır.

Filtreler iyice kuruduktan sonra, söküldüğü şekilde klimaya yerleştirilmelidir. Filtre ıslak ya da nemli iken kesinlikle yerine takılmamalıdır.

Filtreler takıldıktan sonra klima ön kapağı kapatılmalı ve klimanın sigortası açılmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.