Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Tik (✓) İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Klavyede tik işareti yapmak, özellikle dijital not alma uygulamalarında veya belge düzenleme yazılımlarında oldukça faydalı olabilir. Tamamlanan işlerin hangileri olduğunu belirtmek için gönderilen e-postalarda bu işarete yer verilir. Raporlarda veya belgelerde, maddelerin onaylandığını göstermek için de kullanılabilir. Bunun için klavyede tik işareti nasıl yapılır ve tik (✓) işareti hangi tuşla yapılır öğrenmekte fayda vardır.

Klavyede Tik İşareti Nasıl Yapılır?

Tik işareti, basit ve anlaşılır bir sembol olduğu için geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Bilgisayar kullanıcılarının, doğru, tamamlanmış veya onaylanmış öğeleri kolayca tanımlamasına yardımcı olur. Özellikle, formlarda veya anketlerde kullanıcıların seçimlerini veya onaylarını belirtmek için kullanılır. Tik işareti, belirli bir seçeneğin işaretlendiğini veya onayladığını gösterir. Kodlama sırasında, özellikle yorum satırları ile belgelerde, işlevlerin tamamlandığını belirtmek için kullanılabilir. Bilgisayar klavyelerinde "tik" işareti (✓) yapmak için ise birkaç farklı yöntem vardır. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek kolayca tik işareti yapabilirsiniz.

Windows:

"Başlat" menüsünden "Karakter Eşlem"i (Character Map) açın.

"Gelişmiş Görünüm"ü işaretleyin.

"Unicode" kısmına "2713" yazın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tik işareti (✓) göründüğünde üzerine tıklayın ve "Kopyala" düğmesine basın.

Ardından kopyaladığınız işareti istediğiniz yere yapıştırın.

Alt Kodları kullanarak:

Num lock tuşunun açık olduğundan emin olun.

Alt tuşuna basılı tutun ve numaratik tuş takımından sırasıyla 2, 7, 1, 3 tuşlarına basın.

Alt tuşunu bırakın, tik işareti görünecektir (✓).

MacOS:

Komut (Command) + Kontrol (Control) + Boşluk (Space) tuşlarına basarak Karakter Görüntüleyici'yi açın.

"Semboller" kategorisinde veya arama kutusuna "tik" yazarak işareti bulun.

Tik işaretine (✓) çift tıklayarak belgeye ekleyin.

Microsoft Word:

"Ekle" menüsünden "Simge"ye tıklayın ve ardından "Diğer Simgeler"i seçin.

Açılan pencerede "Tik" işaretini bulun ve ekleyin.