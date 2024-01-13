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Gündem Klavye teröristlerine operasyon
Gündem

Klavye teröristlerine operasyon

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:03:00 -
Klavye teröristlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı.

3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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