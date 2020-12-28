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Aktüel Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:02:07 -
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden 90 yaşındaki klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır kalp ve astım rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi.

Daha sonra sevenleri ve yakınlarının omuzlarında kabri başına taşınan Kandıralı'nın cenaze namazı kılındı.

Sanatçının naaşı, dualar ve Kur'an'ı Kerim tilaveti eşliğinde defnedildi.

Cenaze töreni sırasında sanatçının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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