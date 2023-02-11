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Ekonomi KKYDP 2022-2023 dönemi ekonomik yatırımlar başvuru süresi uzatıldı
Ekonomi

KKYDP 2022-2023 dönemi ekonomik yatırımlar başvuru süresi uzatıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), 2022-2023 Dönemi Ekonomik Yatırımlar başvuru süresi, ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 10:23:00 -
KKYDP 2022-2023 dönemi ekonomik yatırımlar başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsaldaki üretici gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 2006 yılından beri yürütülüyor. Program kapsamında, teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projeler destekleniyor.

Başvurular OHAL illerinde 8 Mayıs, diğer illerde 28 Şubat’a kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre; Daha önce, son başvuru tarihi 10 Şubat 2023 olarak açıklanan, KKYDP 2022- 2023 Dönemi Ekonomik Yatırımlar başvuru süresi, ülkemizin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem afeti sebebiyle uzatıldı. Başvuru süresi, OHAL kapsamındaki Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8 Mayıs 2023, diğer illerde ise 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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