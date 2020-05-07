KKTC’ye gelen biçerdöver şoförleri bürokrasiye takıldı

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) hasat mevsimi nedeni ile 30 kişiden oluşan biçerdöver ve traktör operatörü getirildi. Operatörlerden 2’si listede isimlerinin olmaması nedeni ile Türkiye’ye geri gönderildi.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından kuru ziraat hasat faaliyetlerinin aksamaması için 30 kişiden oluşan biçerdöver ve traktör operatörü getirildi. Operatörlerden 2’si listede isimleri olmaması gerekçesi ile KKTC’ye alınmazken, Türkiye’ye geri gönderildi. KKTC’den geri gönderilen 2 operatör hakkında korona virüs şüphesi ile geri gönderildiklerine dair haberlerin çıkması paniğe neden oldu. Geri gönderilen operatörlerden Bülent Aksel ve Mehmet Şahan, yaptıkları açıklamada KKTC Çiftçiler Birliği’nin kendilerine ulaşarak, adaya gelmelerini talep ettiklerini aktardı. Operatörler, KKTC’ye gitmek için resmi başvuru yaptıklarını ifade ederken, izinlerinin çıkmasının ardından bilet aldıklarını dile getirdi. Aksel ve Şahan, KKTC’de bulunan Gazi Mağusa Limanı’na geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ederken, yetkililerin kendilerini listede isminiz yok diyerek, geldikleri gemi ile Türkiye’ye apar topar geri gönderildiklerini aktardı. Operatörler, isimlerinin ilgili makamlar ve konsoloslukta olduğu iddiasında bulunurken, bürokraside yaşanan bir karışıklık yüzünden bu olayın yaşandığını dile getirdiler.

“KKTC’de korona virüs iftirası attılar, test bile yapmadılar”

Aksel ve Şahan, kendilerine KKTC’de sahip çıkılmadığını aktarırken, korona virüs iftirası atılarak rencide edildiklerini dile getirdi. Operatörler, limanda kendilerine herhangi bir test uygulanmadığını ifade ederken, 72 saat boyunca gemide bekletilerek, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Aksel ve Şahan, yetkililerden yardım isteyerek, sorumlu kişilerin cezalandırılması talebinde bulundu.

Öte yandan mağdur operatörler, KKTC’ye girmedikleri halde şu an Mersin’de bulunan Erdemli Kız Kalesi Öğrenci Yurdu’nda karantina altında tutulduklarını ifade etti.