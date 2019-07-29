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KKTC’den Yunanistan Başbakanı’na sert yanıt

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına tepki göstererek, "Yunanistan Başbakanı’nın açıklamaları çağ dışı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:55
KKTC’den Yunanistan Başbakanı’na sert yanıt

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamalarına tepki göstererek, "Yunanistan Başbakanı’nın açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyet arıyorsa Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar” dedi.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı ortak basın toplantısındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Yunanistan Başbakanı’nın sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Yunanistan Başbakanı’nın açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyet arıyorsa Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar” dedi.



“Rumların işgaline baksın”


Özersay, “Bir kere Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının, bizzat Yunanistan’ın kendisinin bu ülkede düzenlemeye kalkıştığı bir darbeden kaynaklandığını, bir anayasadan kaynaklandığını, bir işgale son vermek üzere yapılmış bir askeri müdahale sonucunda Türk askerinin bu adada bulunduğunu kimseye unutturmaya çalışmasınlar. Yunanistan Başbakanı bir işgal arıyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti dediği devletin, Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını kendisine tavsiye ederim” dedi.


Kıbrıs Cumhuriyeti’nde anayasanın çoğunun askıya alındığı ve Türklerin temsil edilmediğine dikkat çeken Özersay, “Anayasasının üçte ikisi askıya alınmış olan, Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde temsil etmemesine rağmen temsil ediyormuş gibi yapan ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek bu kadar yıldır bir işgali sürdüren sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümetinin işgaline bakmasını tavsiye ederim” dedi.



“Önce Rumların yaptığı yasa dışı faaliyetlere bakın”


Müzakerelerin başlayabilmesi için Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Türkiye’nin faaliyet gösterdiği parsellerden çekilmesi gerektiğinin altını çizen Özersay, “Müzakerelerin başlayabilmesi için Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin devam ettirdiği yetki alanları içerisindeki faaliyetlere son vermesini ve kapalı Maraş ile ilgili olarak atmayı düşündüğümüz adımlar ile ilgili olarak vazgeçmemiz şartını gündeme getiren sayın yetkiliye de şunları söylemek isterim; eğer Yunanistan Başbakanı Doğu Akdeniz bölgesinde ‘yasa dışı’ bir faaliyet veya bir eylem arıyorsa öncelikle Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek tek yanlı olarak yapılan faaliyetlere baksın” ifadelerini kullandı.


Kapalı Maraş konusuna değinen Özersay, “Geçen süre zarfında eğer kapsamlı çözüm bağlamında önlerine gelen fırsatları geçmişte değerlendirmiş olsalardı, eğer kendileri o dönemde Kıbrıs Rum Liderine gerekli telkinlerde bulunmuş olsalardı bugün kapalı Maraş diye bir şey olmayacaktı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:55
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