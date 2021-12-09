KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi harekat olan Kararlılık Harekatı'nın devamı niteliğindeki Pençe-Yıldırım operasyonlarının tüm bu hain saldırılara rağmen başarıyla sonuçlanıp Anavatan Türkiye'nin sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır. Büyük üzüntü oluşturan bu olayda yaşama gözlerini yuman kahraman şehitlerimizi rahmetle anarken, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk ulusuna şahsım ve ülkem adına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Bu hain saldırı bizi büyük bir hüzne boğmuştur"

Başbakan Sucuoğlu ise, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 3 Türk Silahlı Kuvvetleri askerimizin şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri bir kez daha kınıyor, şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni ediyorum. Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk milletini olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bunun bir son olmasını umut ediyor, Anavatan Türkiye'nin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu elim olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve metanet dilerim" ifadelerini kullandı.