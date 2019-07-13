0553 313 94 23

KKTC’den Rumlara yeni hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile Rum Lider Anastasiadis’e yeni hidrokarbon önerisini sundu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
KKTC’den Rumlara yeni hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile Rum Lider Anastasiadis’e yeni hidrokarbon önerisini sundu.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum Lider Nikos Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu. Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis’in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla bugün iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.


Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Akıncı öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Üniversitesi çevre duyarlılığını “Anadolu” ile gösterdi
    1. Anadolu Üniversitesi çevre..
    2. Quick Sigorta, acenteler ile bir araya..
    3. (Özel) Şehir hastanesi açılıyor,..
    4. Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    5. Elektrik direğine çarpmasa dereye..
    6. FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes..
    7. Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin..
    8. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    9. Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden..
    10. (Düzeltme) AK Parti Meclis Üyesi Osman..
    11. Sosyal medya neden çöküyor
    12. Konak’ta atık ilaçlar için örnek..
    13. Facebook'a 5 milyar dolar ceza
    14. Trabzonspor’da 7 oyuncu özel çalıştı
    15. Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
    16. Midilli seferlerinde 3 günlük tatil..
    17. Salihli potada Manisa şampiyonu,..
    18. Ambalaj tasarımı yarışmasında kazanan..
    19. Erdoğan'ın Çin ziyareti engelleri..
    20. Patlayan cep telefonu otomobili yaktı
    21. 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü..
    22. "FETÖ'ye karşı en büyük şansımız..
    23. (Özel) 113 yıllık kömür yükleme..
    24. Tüm Türkiye'nin gözü orada! Boyları 5..
    25. Diyarbakır’da 3 tekerlekli..
    26. SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15..
    28. SODİGEM, FETÖ’nün dijital dünya ve..
    29. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    30. Fatih Erbakan'dan İstanbul seçimi yorumu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum