KKTC'den Putin'e flaş çağrı: Gerçekleri görün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan haberlere göre, Putin'in, Rum lider Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek, KKTC'nin, kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarma kararı almasının, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Rusya'nın da Kıbrıs konusunda gerçekler yerine işine geldiği gibi değerlendirme yapmayı tercih etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Saner, Rusya'nın hala, Kıbrıs'ta iki halk, iki egemenlik, iki devlet olduğu gerçeğini görmek istemediğini ifade etti.

Saner, şöyle devam etti:

"Kapalı Maraş'ın açılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygundur. Atılan adımlarda, BM kararlarına aykırılık söz değildir. Bir taraftan AİHM kararlarına uyulsun diyenlerin, diğer taraftan biz kararlara uyunca 'söz konusu Maraş'tır' diye başka şeyler söylemesi ciddi bir çelişkidir. AİHM kararlarının kapalı Maraş için de geçerli olduğunu ilan etmiş, bunun için kapalı Maraş'ın BM kontrolüne verilmesi gibi bir şart ileri sürmemişken, birilerinin BM kararlarını öne sürerek attığımız adımı geri almamızı istemesi, havada kalmaya mahkum, boşuna bir taleptir. Rusya kendisinin Kırım'da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'i, Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet ediyorum."

Kıbrıs Türk halkının, kimsenin hakkını yeme gibi bir tutumunun olamayacağını vurgulayan Saner, kimseye de haklarını teslim etmeyeceklerini ve Kıbrıs'taki egemenlik hakkından vazgeçmeyeceklerini belirtti.