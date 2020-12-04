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Dünya KKTC'den koronavirüs kararı! İptal edildi
Dünya

KKTC'den koronavirüs kararı! İptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması nedeniyle, 8 Aralık'tan 23 Aralık'a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:56:00 -
KKTC'den koronavirüs kararı! İptal edildi

Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 14 gün süreyle 3 günlük gelişleri askıya aldıklarını belirtti. 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Yılbaşı akşamı ile ilgili yapılacak kutlamalarda yapılacak etkinliklerin kişi sayısına ise sınırılandırılma getirildi. Alınan kararda şöyle:

-300 m2 ve üzeri 100 kişi

100-300 m2 alanların maksimum 50 kişi

-50-100 m2 alanların maksimum 30 kişi olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava ve gemi yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir.

HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu Covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

08.12.2020 saat 00:01 ile 23.12.2020 saat 23:59 tarihleri arasında ülkemize düzenlenecek charter seferlerde, özel uçaklarda, tarifeli seferlerde ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız giriş uygulaması iptal edilmiştir.

Söz konusu tarihler arasında ülkemize karantinasız girişler durdurulmuştur. Karantina, test ücretleri ve hastane masraflarının ödenmesi konusunda yetkili Maliye Bakanlığı’dır. Komitemiz 11 Aralık 2020 tarihinde yeniden toplanarak kısıtlamalar ve yılbaşı dönemi öncesi düzenlenecek uçuşlar ile ilgili değerlendirme yapacaktır."

 

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