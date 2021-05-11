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Gündem KKTC'den İsrail'e tepki yağdı! “Katil İsrail Filistin’den defol”
Gündem

KKTC'den İsrail'e tepki yağdı! “Katil İsrail Filistin’den defol”

Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:01:00 -
KKTC'den İsrail'e tepki yağdı! “Katil İsrail Filistin’den defol”

 Yeni Akit  Ankara 

KKTC Başkenti Lefkoşa’da Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından organize edilen eyleme, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA), AK PARTİ Kıbrıs Temsilciliği Gençlik Kolları, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Ülkü Ocakları gibi kuruluşların temsilcileri katıldı. Eylemciler adına ortak açıklama yapan SEVKAD Ada Başkanı Hüseyin Emre Erdem, “Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugün de kutsalımız olan Mescid-i Aksa’ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır” dedi.

“Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır”

Kudüs'ün bir İslam şehri olması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyleyen Erdem, “Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Kudüs demek, Lefkoşa, Larnaka, Erenköy demektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken de İsrail’in saldırılarına karşı düzenlenen protestoya katılarak Filistinliler için dua etti. Göstericiler “Kudüs İslam’ındır” ve “Katil İsrail Filistin’den Defol” yazılı pankartlar taşıdı.

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