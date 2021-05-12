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Dünya KKTC'den işgalci İsrail'e kınama
Dünya

KKTC'den işgalci İsrail'e kınama

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskın yapan ve Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail'in hava saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:29:00 -
KKTC'den işgalci İsrail'e kınama

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Açıklamada Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarına saygıya dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarını müteakip aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce Filistinli kardeşimizin yaralanmasına yol açan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

"Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesini istiyoruz"

Mübarek ramazan ayında gerçekleştirilen İsrail saldırılarının ve ayırım yapmadan, orantısız güç kullanılmasının sona erdirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesi ve diyalog yoluyla uzlaşının sağlanması gerektiğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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